Суд в окупованому Криму 7 листопада повторно розгляне «справу Балуха» по суті ‒ адвокат

Підконтрольний Кремлю Роздольненський суд анексованого Криму 7 листопада планує повторно розглянути справу українського активіста Володимира Балуха. Про це повідомляє сайт Крим.Реалії з посиланням на адвоката Балуха Ольгу Дінзе.

«Буде розгляд справи по суті. Вивчатимуть докази, викликатимуть і допитуватимуть свідків під час судового засідання», ‒ сказала Дінзе.

За словами адвоката, сторона захисту має намір клопотати про повернення справи прокурору.

«Маємо намір заявляти клопотання щодо повернення справи прокурору, оскільки є ще одна кримінальна справа за 318 статтею частиною першою. Щоб їх з'єднати і направити до суду, необхідно відправити справу назад прокурору і в орган попереднього розслідування», ‒ додала вона.

Підконтрольний Кремлю Роздольненський райсуд Криму залишив під вартою українського активіста Володимира Балуха до 16 січня 2018 року. 4 серпня суд оголосив вирок Балуху ‒ 3 роки і 7 місяців колонії загального режиму, а також штраф у розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

ФСБ затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що на горищі будинку, де живе Володимир Балух, виявили 90 патронів і кілька тротилових шашок.

Захист Балуха і правозахисники вважають, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію ‒ через прапор України на подвір'ї його будинку.