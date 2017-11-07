НАБУ: у справі «СхідГЗК» повідомили про підозру ще трьом особам

У кримінальному провадженні за фактом заволодіння коштами державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» (СхідГЗК) про підозру повідомлено ще трьом особам. Таким чином загальна кількість підозрюваних у цьому провадженні зросла до восьми осіб, повідомляє прес-служба НАБУ 7 листопада.

«Зокрема, про підозру повідомлено двом громадянам Австрії – генеральному директору та директору австрійської компанії-посередника Steuermann, яка, за даними слідства, підконтрольна екс-голові комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, який також має статус підозрюваного. Посадовцям Steuermann інкримінують вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст.255 («Створення злочинної організації»), ч.5 ст.191 («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем») Кримінального кодексу України. Генерального директора австрійського ТОВ також підозрюють у вчинені злочину за ч.3 ст.209 КК України («Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом»). Повідомлення про підозру посадовцям Steuermann вручено в Австрії в рамках надання міжнародної правової допомоги», – ідеться в повідомленні.

«Третій підозрюваний – громадянин України – є керівником низки компаній, які систематично вигравали тендери у ДП «СхідГЗК», ДП «НАЕК «Енергоатом», ДП «Об’єднана гірничо-хімічна компанія», та, водночас, є очільником іноземних підприємств, задіяних у схемі відмивання коштів. Про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.255 та ч.5 ст.191 КК України, йому повідомлено у Латвійській Республіці», – відзначає НАБУ.

20 квітня детективи НАБУ і прокурори САП затримали колишнього депутата Верховної Ради Миколу Мартиненка і першого заступника голови правління НАК «Нафтогаз України», колишнього голову спостережної ради Одеського припортового заводу Сергія Перелому. Їх підозрюють за статтями «створення злочинної організації» і «привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем» у рамках справи про розтрату коштів державного підприємства «СхідГЗК». Обидва заперечують свою провину.

Микола Мартиненко назвав справу проти себе політичною і заявив, що його «кінцева мета» – довести безпідставність всіх звинувачень проти себе. За словами екс-депутата, він має намір співпрацювати зі слідством.

22 квітня суд відпустив Миколу Мартиненка на поруки 18 депутатів Верховної Ради, міністра молоді та спорту Ігоря Жданова й заступника голови Центральної виборчої комісії Андрія Магери.