Парламент у першому читанні підтримав проект Виборчого кодексу

Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект Виборчого кодексу, поданий головою парламенту Андрієм Парубієм і депутатами Олександром Черненком (фракція БПП) і Леонідом Ємцем (фракція «Народний фронт»).

Документ на засіданні парламенту 7 листопада підтримали 226 народних депутатів – мінімально необхідна для ухвалення рішень кількість.

«Цей проект не новий. Він розроблений на основі Виборчого кодексу, який ще в 2010 році в позаминулому скликанні зареєструвала група депутатів… Зараз перед реєстрацією ми дещо його осучаснили, зробили висновки з виборчих процесів ... 2010-2015 років, залишивши концептуально варіант 2010 року, ми внесли кілька нововведень», – сказав, виступаючи з трибуни, співавтор документа Олександр Черненко.

За його словами, проект виборчого кодексу об’єднує п’ять наявних законів – закони про вибори народних депутатів, закон про вибори президента, про місцеві вибори, про Центральну виборчу комісію і закон про єдиний державний реєстр виборців.

Черненко додав, що документ пропонує систему регіональних відкритих списків.

«Це коли Україна ділиться на 27 виборчих регіонів. У кожному з цих регіонів партії висувають свої списки. Виборець обов’язково голосує за партію і за бажанням – це вже його добра воля – за когось із кандидатів, яких партія висунула в цьому регіональному списку, таким чином, рейтингуючи цих кандидатів», – пояснив він.

За словами Черненка, за такої системи лідер партії не зможе впливати на місця кандидатів у списку.

Крім того, законопроект передбачає 4-відсотковий прохідний бар’єр до парламенту.

Зміни виборчого законодавства є однією з вимог мітингувальників, які від 17 жовтня протестують під Верховною Радою.

Громадські організації наполягають на проведенні наступних виборів до парламенту за відкритими списками. Коаліція Верховної Ради ще у 2014 році зафіксувала намір запровадити таку систему. Але упродовж майже трьох років депутати до цього питання не повертались.

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