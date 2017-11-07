Поліція: 20 автомобілів горіли вночі в Одесі

За минулу ніч в Одесі й області сталося займання двох десятків автомобілів. На території житлового масиву «Райдужний» (в Овідіопольському районі Одеської області, розташованому на кордоні з містом) горіли дев’ять машин. Три згоріли вщент, шість серйозно пошкоджені вогнем.

Як повідомили в управлінні поліції в Одеській області, це сталося близько третьої години ночі.

Згодом аналогічні повідомлення надійшли в поліцію і до рятівників ДСНС з Приморського (шість автомобілів) і Малиновського (п’ять автомобілів) районів Одеси.

Зараз за даними фактами проводиться розслідування.

Заступник керівника відділу комунікації ГУНП в Одеській області підполковник поліції Любов Гордієвська повідомила, що розпочаті кримінальні провадження, передбачені частиною 2 статті 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.