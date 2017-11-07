Рада суддів рекомендує 6 кандидатів на посаду суддів КСУ

Рада суддів України рекомендує шістьох кандидатів на обрання суддями Конституційного суду України.

«Уже визначено перших кандидатів, яких буде внесено до списку... 18 кандидатів, які подали документи, стали учасниками конкурсу. Рішенням Ради суддів визначено поки що шістьох кандидатів, яких внесуть до списку й рекомендуватимуть на призначення на посади суддів Конституційного суду», – повідомила голова Ради суддів Валентина Сімоненко.

Вона також повідомила, що наразі не розглянуто питання рекомендації щодо трьох кандидатів, оскільки не завершено перевірки.

За даними прес-служби Ради суддів, рекомендації ради на обрання суддею КС отримали: голова Апеляційного суду Запорізької області Віктор Городовенко, суддя Верховного суду України Василь Гуменюк, суддя Київського окружного адмінсуду Андрій Леонтович, суддя Апеляційного суду Львівської області Роман Савуляк, суддя Дніпропетровського апеляційного суду Сергій Чумак, суддя Вищого спецсуду з розгляду цивільних і кримінальних справ Валентин Крижановський.

За результатами засідання Ради суддів України, що відбулося 2-3 листопада 2017 року, рекомендації отримали 6 кандидатів з 18 претендентів. Призначаються кандидати на посаду судді КСУ за квотою з’їзду суддів України шляхом голосування делегатів з’їзду.

До складу суду входять 18 суддів. Президент України, Верховна Рада і з’їзд суддів України призначають по шість суддів Конституційного суду.

Відповідно до чинного законодавства, Конституційний суд України – це орган конституційної юрисдикції, який забезпечує верховенство Конституції України, вирішує питання про відповідність Конституції законів і здійснює офіційне тлумачення Конституції України.