Ахтем Чийгоз: російська влада намагалася «купити» Меджліс після окупації Криму

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз розповів, що після окупації Криму російська влада вела з ним переговори в намаганні «купити» прихильність Меджлісу.

Як розповів Чийгоз, звільнений нещодавно з російського ув’язнення, в ексклюзивному інтерв’ю проектові Радіо Свобода, сайтові Крим.Реалії, після окупації Криму Росією 2014 року і до його арешту 2015 року до нього як до одного з чільних посадовців Меджлісу приїжджали представники адміністрації президента Росії, Федеральної служби безпеки Росії, керівники встановленої Росією у Криму влади.

За його словами, пропонували «гроші, посади».

«Настільки це банально було – може, тому, що дехто вже на це все купився. Як тоді всі казали: всі продажні – справа лише в ціні. Я цього навіть не обговорював», – наголосив Чийгоз.

«Із Меджлісом що сталося? Так, виявилося кілька негідників-колаборантів», – додав він.

За словами Чийгоза, він «усе одно знайде можливість» повернутися до Криму.

Ахтем Чийгоз 25 жовтня був звільнений із російського ув’язнення, за повідомленнями, завдяки домовленості між президентами Туреччини і Росії, і доставлений до Туреччини, звідки через кілька днів він повернувся до України, на вільну територію. Також повідомляють, що, за цією домовленістю, президент Росії помилував Чийгоза своїм таємним неопублікованим указом, таким чином звільнивши його від кримінальної відповідальності, яку приписав кримськотатарському діячеві підконтрольний Москві суд. Його звинувачували через учать у мітингу за єдність України в Сімферополі 26 лютого 2014 року – до того, як Росія почала претендувати на «володіння» українським Кримом. Разом із ним звільнили ще одного заступника голови Меджлісу Ільмі Умерова, якого тез засудив підконтрольний Москві суд у Криму. Ахтем Чийгоз заявляв, що при звільненні йому не оголошували заборон на майбутнє повернутися до Криму, де живе його родина.

Російська влада заборонила діяльність Меджлісу кримськотатарського народу як «екстремістської організації», хоча Меджліс не є «організацією» – це орган національного самоврядування кримськотатарського народу.