НАБУ спростовує заяви Чорновол про наміри бюро повернути кошти Онищенку

У Національному антикорупційному бюро спростовують заяви народного депутата Тетяни Чорновол про наміри бюро повернути кошти народному депутату Олександру Онищенку, фігуранту так званої «газової справи».

«Заяви народного депутата Тетяни Чорновол про наміри НАБУ повернути якісь кошти народному депутату Олександру Онищенку …не мають нічого спільного з реальністю та, вочевидь, спрямовані на дискредитацію НАБУ», – йдеться у заяві бюро.

У НАБУ також нагадують, що питання укладання угод з підозрюваним належить до компетенції Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Напередодні народний депутат від фракції «Народний фронт» Тетяна Чорновол заявила, що готується «угода зі слідством Онищенка, щоб звільнити його від кримінальної відповідальності».

«Останнім дзвіночком для мене стала інформація про те, що НАБУ порушило кримінальне провадження щодо посадових осіб генпрокуратури та Ощадбанку через конфіскацію коштів Онищенка в держбюджет. Тобто, йдеться про те, що ті кошти, які Онищенко свого часу вкрав у держави і які згодом повернулися до бюджету…зараз НАБУ працює над тим, щоб ці кошти повернути Онищенку», – заявила вона.

У грудні 2015 року НАБУ розпочало досудове розслідування щодо розкрадання коштів під час видобутку й продажу природного газу за договорами спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

За версією слідства, в період з січня 2013 року по червень 2016 року «члени злочинної організації протиправно заволоділи коштами, отриманими від реалізації природного газу, в розмірі понад 1,6 мільярда гривень, внаслідок чого ПАТ «Укргазвидобування» спричинено збитки на понад 740 мільйонів гривень».

Фігурантом цієї справи є Олександр Онищенко, якого в липні минулого року Верховна Рада позбавила депутатської недоторканності, але перед цим він виїхав із України. Онищенко до цього часу перебуває за межами України. Сам він заперечує свою причетність до розкрадання коштів під час видобутку й продажу природного газу за договорами спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування», а порушену справу називає тиском на нього з метою відібрати його бізнес.

Загалом слідство встановило причетність до «газової схеми» 29 людей – наразі 7 людей, у тому числі Олександр Онищенко, перебувають у розшуку, 12 обвинувальних актів стосовно 18 людей надіслані до суду, з них щодо 7 людей набрав законної сили обвинувальний вирок.