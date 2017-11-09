На Донбасі загинув один, постраждали троє українських військових – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 8 листопада загинув один український військовий, ще троє постраждали, повідомляє штаб української воєнної операції.

«Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 19 разів порушили перемир’я. Вогнем у відповідь українські війська 13 разів жорстко придушували активність противника», – ідеться в ранковому зведенні.

За даними штабу, найгарячіше увечері було на Луганському напрямку, де бойовики обстріляли українські опорні пункти біля Кримського, Новоолександрівки, Луганського, Катеринівки.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» заявляють про бої поблизу Горлівки, Докучаєвська та Бахмутської траси на Луганщині.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.