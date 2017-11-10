Міськрада: у Харкові через зіткнення маршруток постраждали 11 людей, зокрема 3 дітей

У Харкові внаслідок зіткнення двох маршруток постраждали 11 людей, у тому числі три дитини. Про це повідомив директор департаменту зв’язків із громадськістю та ЗМІ Харківської міськради Юрій Сидоренко на своїй сторінці у Facebook.

За його відомостями, зіткнення автобусів «Богдан» сталося сьогодні, 10 листопада, на Новоіванівському мосту в Харкові.

Сидоренко зазначив, що внаслідок зіткнення до лікарні потрапили 11 людей, у тому числі трьох дітей віком 8, 10 і 17 років.

18 жовтня в Харкові на перехресті вулиці Сумської і провулка Мечникова в Харкові сталася аварія. За даними поліції, позашляховик, яким кермувала 20-річна дівчина, рухаючись на заборонений сигнал світлофора, зіткнувся з іншим автомобілем. У результаті зіткнення позашляховик вилетів на тротуар, де були пішоходи, загинули шестеро людей, ще п’ятеро були поранені.