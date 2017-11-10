На Донбасі сьогодні поранений український військовий – штаб

Українська сторона повідомляє про поранення одного свого військового упродовж нинішньої доби через обстріли з боку підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі.

«Неподалік Донецька окупанти випустили понад 50 мін 82-го калібру та більше 20 мін 120-го по оборонцях Авдіївки та Пісків. Унаслідок одного з цих обстрілів був поранений військовослужбовець сил АТО», – мовиться у повідомленні штабу української воєнної операції на Донбасі.

«Загалом, від початку доби незаконні збройні формування 16 разів порушили перемир’я. Майже на кожен обстріл наші бійці жорстко відповідали вогнем із піхотного озброєння», – додали у штабі.

В угрупованні «ЛНР» стверджують, що українські військові впродовж минулої доби 11 разів обстріляли контрольовану сепаратистами частину Луганщини. В угрупованні «ДНР» заявляють про обстріл околиць Донецька.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я