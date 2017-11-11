WADA вивчає нові дані допінг-проб російських спортсменів

Всесвітня антидопінгова агенція (WADA) отримала файл допінг-проб російських спортсменів з січня 2012 по серпень 2015 року. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті агенції.

WADA відзначає, що отримала доступ до бази даних наприкінці жовтня і вивчає її. Фахівці WADA представлять дані свого аналізу на засіданні виконавчого комітету організації, який пройде 15 і 16 листопада.

Газета The New York Times зазначає, що файл з результатами допінг-тестів агентство отримало через «інформатора», а не через офіційні канали.

У липні 2016 року Всесвітня антидопінгова агенція (WADA) опублікувала доповідь про масове застосування заборонених препаратів у російському спорті. Росію звинувачують у систематичних маніпуляціях з допінг-пробами і застосуванні допінгу низкою російських спортсменів на зимових Іграх 2014 року в Сочі. Зокрема, результатом цього розслідування стало відсторонення збірної Росії з легкої атлетики від Олімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро в 2016 році. 5–7 грудня Міжнародний олімпійський комітет ухвалить рішення про заходи щодо Росії аж до відсторонення російської збірної від участі в зимовій Олімпіаді в лютому 2018 року.