Поліція: у Києві затримали автомобіль з вибухівкою, патрульних перевели у підвищену готовність

У Києві у Дарницькому районі правоохоронці затримали автомобіль, в якому виявили підготовлена до використання вибухівка.

Як повідомляє прес-служба поліції Києва в Facebook, силовики помітили підозрілий автомобіль «Фольксваген», в салоні якого перебували дві людини.

«Під час огляду транспортного засобу поліцейські виявили в багажнику рюкзак, в якому було п’ять брикетів пластиду загальною вагою 6,5 кілограма і 10 електродетонаторів. При цьому вибухівка була підготовлена до використання», – йдеться в повідомленні.

Керівник київської поліції Андрій Крищенко перевів всі патрульні наряди у підвищену готовність, посилено патрулюватимуть вокзали, станції метрополітену і місця масового перебування людей.