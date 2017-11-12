Порошенко привітав Кириченко із перемогою на чемпіонаті Європи із дзюдо серед молоді

Президент України Петро Порошенко привітав Василину Кириченко із перемогою на чемпіонаті Європи із дзюдо серед молоді до 23 років.

«Вітаю юну львів’янку Василину Кириченко з перемогою на молодіжному чемпіонаті з дзюдо. Бажаємо успіху у досягненні спортивних вершин», – написав він на своїй сторінці в Facebook.

Василина Кириченко стала переможницею молодіжної першості Європи з дзюдо (спортсмени до 23-х років), який завершився в Подгориці (Чорногорія).

Як повідомила агенція «Укрінформ», Кириченко перемогла у фіналі вагової категорії понад 78 кілограмів.

У загальнокомандному заліку збірна України посіла 5-те місце серед 40 країн.