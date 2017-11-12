Прем’єр Харірі заявляє, що він найближчим часом повернеться в Ліван

Ліванський прем’єр-міністр Саад Харірі, який оголосив про свою відставку з Саудівської Аравії минулого тижня, заявляє, що повернеться до Лівану «дуже швидко».

Перебуваючи у Саудівській Аравії 12 листопада, Харірі повідомив телекомпанії «Future», пов’язаній з його політичною партією, що він перебуває на свободі і що рішення про відставку є його рішенням.

«Я пішов у відставку, я збираюся приїхати до Лівану дуже швидко, і я звільнюся конституційним шляхом», – сказав він.

Він висловив зауваження щодо чуток про те, що його утримують протийого волі в столиці Саудівської Аравії.

Раніше цього дняпрезидент Лівану Мішель Аун заявив, що свобода Харірі обмежується в Ер-Ріяді.

Харірі наполягає, що він вільно подорожує.

Він сказав, що його відставка спрямована «на позитивний поштовх» в країні, попереджаючи іранське втручання, яке, за його словами, руйнує відносини з іншими арабськими країнами.

Міністр закордонних справ Британії Борис Джонсон висловив сподівання 12 листопада, що Харірі повернеться в Бейрут «без подальших затримок».

Джонсон сказав, що Ліван «не повинен використовуватися як інструмент для конфліктів» і його незалежність слід поважати.