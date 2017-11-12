Президент Словенії Пахор переобраний на другий термін

Президент Словенії Борут Пахор був переобраний на другий термін після того, як він отримав перемогу у ході чергові виборів 12 листопада.

Пахор, 54 роки, відомий як «Король Інсаграму» через постійне публікування фото в соцмережі, отримав 53 відсотки підтримки виборців, повідомляє Національна виборча комісія Словенії.

Його суперник, мер північного міста країни Мар’ян Сарек, отримав 47 відсотків.

Пагор подякував виборцям і пообіцяв зміцнити їхню віру в демократію.

«Я буду президентом всіх. Я об’єднуватиму людей і побудую те, що зближує нас», – додав він.

Пахор є лише другим словенським президентом, який переобраний на другий термін, оскільки країна отримала незалежність від колишньої Югославії в 1991 році.

Незважаючи на те, що президентство в значній мірі є формальним у цій маленькій країні ЄС, президент очолює армію, а також призначає кілька високопосадовців.