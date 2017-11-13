Двом затриманим із вибухівкою у Києві повідомлено про підозру – прокуратура

Двом чоловікам, затриманим у неділю в Києві із 6,5 кілограмами вибухівки та боєприпасами, повідомлено про підозру у незаконному придбанні та зберіганні вогнепальної зброї, повідомили у прес-службі прокуратури Києва.

«Затриманим особам, які виявилися уродженцями Закарпатської області 1990 та 1991 років народження, оголошено про підозру за статтею 263 Кримінального кодексу України. Також до суду скеровано клопотання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», – повідомили у прокуратурі.

Наразі досудове слідство триває зі встановлення обставин і мотивів вчинення кримінального правопорушення, повідомили у прокуратурі.

12 листопада на паркувальному майданчику біля торговельного центру у Дарницькому районі Києва поліцейські виявили в салоні автомобіля, в якому перебували двоє осіб, 5 брикетів пластиду вагою 6,5 кілограмів та 10 електродетонаторів. За даними поліцейських, вибухівка була підготовлена до використання. Обоє затриманих є вихідцями із Закарпатської області.

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