«Укроборонпром» повідомив про 150 мільйонів доларів інвестицій зі США для авіапрому

Державний концерн «Укроборонпром» повідомив, що досяг із американським інвестором домовленості про залучення значних інвестицій на харківський авіазавод. Але в соцмережах щодо цього інвестора висловили сумніви.

За домовленістю, якої досягли під час міжнародної виставки Dubai Airshow 2017, що зараз триває в Об’єднаних Арабських Еміратах, американська Oriole Capital Group інвестує 150 мільйонів доларів США в серійне виготовлення літаків державним підприємством «Харківське державне авіаційне виробниче підприємство», що входить до складу «Укроборонпрому».

«У першу чергу мова йде про серійне виробництво на потужностях ДП «Харківське державне авіаційне виробниче підприємство» українських Ан-74 в різних модифікаціях. У свою чергу, Oriole Capital Group отримає право на інвестиції у виробництво, модернізацію та збут цих літаків», – мовиться в повідомленні.

«Ключовим елементом цього стратегічного партнерства є модернізація існуючого виробництва, повне залучення всіх 3000 фахівців харківського підприємства, а також програма модернізації літаків і авіоніки, яка допоможе підвищити унікальні експлуатаційні можливості літака Ан-74», – додали в «Укроборонпромі».

Крім того, харківський авіазавод буде отримувати замовлення на виготовлення запасних частин для літаків, проведення технічного обслуговування та навчання пілотів.

«Маємо зазначити, що домовленість передбачає планування та реалізацію проекту протягом значного терміну. Це означає, що «Харківське державне авіаційне виробниче підприємство» отримало стабільний багаторічний план розвитку, який забезпечує його ефективну роботу, розширення виробничих потужностей, створення нових робочих місць та збільшення прибутку, а разом із цим – відрахувань до бюджету України», – інформує державний концерн.

Генеральний директор «Укроборонпрому» Роман Романов назвав цю домовленість «надважливою подією для України». «Це є доказом того, що підприємства «Укроборонпрому» є надійними партнерами світового рівня, які гарантують якісне та своєчасне виконання замовлень. Фактично це чіткий сигнал, «зелене світло», для інших інвесторів, які зараз обмірковують можливості інвестицій в українську високотехнологічну промисловість», – заявив він.

Близькомагістральний транспортний літак Ан-74 був створений у першу чергу для використання у приполярній авіації, але здатен працювати в різних умовах, у тому числі з мало пристосованих злітно-посадкових смуг.

Про компанію Oriole Capital Group відомо мало що. За даними відкритого бізнес-реєстру штату Делавар у США, вона була зареєстрована там менш ніж п’ять місяців тому, 28 червня 2017 року. Її сайт, на якому обіцяють інвестиції в інноваційні авіаційні проекти в усьому світі і підтримку таких проектів, складається з однієї сторінки без ніяких додаткових подробиць і матеріалів про діяльність, його доменне ім’я було зареєстроване 16 травня цього року через посередників, даних про його власників немає.

У соцмережах висловили певні сумніви щодо цієї компанії.