У Грузії виявили докази виноробства, яким 8 тисяч років

Найбільш ранні докази виноградарства і виноробства в світі виявили в Грузії в глечиках, яким, за оцінками археологів, вісім тисяч років. Це означає, що традиція виноробства в Грузії на тисячу років старше, ніж вважалося раніше, заявили дослідники 13 листопада.

Раніше вважалося, що найдавніші хімічні докази виробництва вина на Близькому Сході датувалися 5400-5000 років до нашої ери і були виявлені в горах Загрос в Ірані, йдеться в доповіді, опублікованій у журналі Національної академії наук США.

Найперше вино в світі, як вважають, було зроблене з рису в Китаї близько дев’яти тисяч років тому, після нього йде виноградний алкоголь, знайдений в Ірані. За словами дослідників, знахідка в Грузії датується приблизно 6000 років до нашої ери.

«Ми вважаємо, що це найстаріший приклад приручення дикоростучої євразійської виноградної лози виключно для виробництва вина», – заявив співавтор доповіді Стівен Батюк, старший науковий співробітник Університету Торонто.

Грузія, використовуючи той же євразійський сорт винограду, Vitis vinifera, залишається на сьогоднішній день важливим виноробним регіоном.

Давид Лордкіпанідзе, директор Грузинського національного музею, який допоміг провести дослідження, заявив, що при виробництві вин у Грузії, як і раніше, використовуються великі глечики, схожі на стародавні, які складали 80 сантиметрів у висоту і 40 сантиметрів завширшки.

Команда дослідників зі США, Канади, Данії, Франції, Італії, Ізраїлю й Грузії останні чотири роки працювала над аналізом археологічних об’єктів, виявлених десятиліття назад. Осколки керамічних бочок, деякі з яких прикрашені виноградними мотивами і здатні вміщати до 300 літрів, були знайдені на двох археологічних об’єктах Ґадакрілі і Шулаверіс, приблизно за 50 кілометрів на південь від Тбілісі.

Дослідники використовували комбінацію методів мас-спектрометрії та хроматографії для ідентифікації сполук, виявлених у древніх фрагментах. Їх хімічний аналіз підтвердив наявність винної кислоти. Дослідники також виявили три органічні кислоти, пов’язані з вином, – яблучну, бурштинову і лимонну – в уламках глечиків.

Провідний автор дослідження Патрік Макговерн, науковий директор Музею Пенна у Філадельфії, який також був співавтором дослідження, проведеного журналом Nature в 1996 році, що містило дані про вино в Ірані, заявив, що пошук по-справжньому стародавніх артефактів триватиме. Інші об’єкти на Південному Кавказі у Вірменії та Азербайджані можуть зрештою надати ще більш ранні дані про виноградарство, ніж Грузія, сказав Макговерн.