Віце-спікер Верховної Ради закликає Білорусь до нейтральної позиції в ООН щодо Криму

Перший віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко назвала голосування делегації Білорусі в ООН проти резолюції щодо Криму таким, що суперечить заявами про нейтральність Мінська.

Як написала Геращенко у Facebook 15 листопада, «Білорусі знову не вистачило нейтральності для іншої, ніж у Росії позиції, але при цьому Мінськ претендує на певні миротворчі лаври».

«Ми б хотіли бачити нейтральність від тих країн, які голосно заявляють про свою нейтральність, громадяни яких представлені в місії СММ ОБСЄ і які хочуть приєднатися до миротворчої діяльності на Донбасі», – наголосила вона.

Геращенко також назвала голосування Білорусі проти резолюції по Криму «другим ножем у спину Україні після подібного голосування минулого року».

Віце-спікер українського парламенту зазначила, що голосування в Генасамблеї ООН щодо цієї резолюції заплановане на грудень.

У Нью-Йорку 14 листопада на засіданні Третього комітету Генеральної асамблеї ООН ухвалили оновлений проект резолюції щодо прав людини в анексованому Росією Криму.

У результаті голосування 71 країна виступила за ухвалення документа, 25 – проти і 77 – утрималися. Проти виступили Вірменія, Білорусь, Болівія, Бурунді, Камбоджа, Китай, Куба, Північна Корея, Еритрея, Індія, Іран, Казахстан, Киргизстан, М’янма, Нікарагуа, Філіппіни, Росія, Сербія, ПАР, Сирія, Судан, Уганда, Узбекистан, Венесуела, Зімбабве.

Оновлений проект резолюції з прав людини в Криму Україна внесла до секретаріату Третього комітету Генасамблеї ООН у жовтні 2017 року. У документі міститься вимога до Росії виконати тимчасові заходи рекомендацій Міжнародного суду ООН про скасування заборони Меджлісу кримськотатарського народу в Криму і забезпечити навчання українською і кримськотатарською мовами на півострові.

2016 року так само після схвалення у Третьому комітеті резолюцію з такою самою назвою «Становище з правами людини в Автономній Республіці Крим і місті Севастополі (Україна)» ухвалила Генеральна асамблея ООН. За неї 19 грудня 2016 року проголосували 70 країн, 26 були проти і 77 утрималися. У ній уперше в документах ООН Росія була названа «державою-окупантом», а Крим і Севастополь – «тимчасово окупованою територією».