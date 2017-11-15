Європарламент похвалив реформи в Україні і закликав зберегти тиск на Росію

Європейський парламент ухвалив резолюцію зі схвальною оцінкою реформ в Україні, а також у Грузії і Молдові, і заявив, що ці країни можуть із часом претендувати на членство в Європейському союзі.

Крім того, в резолюції міститься заклик зберегти «колективний тиск на Росію» з метою домогтися вирішення конфліктів на сході України, на окупованих територіях Грузії – Абхазії і Південній Осетії, – а також у Придністров’ї в Молдові.

Ця резолюція, яку ухвалили 519 голосами євродепутатів проти 114 за 47 тих, хто утримався, є політичною заявою, що не обов’язкова до виконання.

Вона також містить низку рекомендацій до наступного саміту програми ЄС «Східне партнерство», що має відбутися 24 листопада у Брюсселі.

Серед них – створити трастовий фонд для України, Грузії і Молдови, що зосередився б на приватних і державних інвестиціях у соціальну й економічну інфраструктуру, створити модель «Східне партнерство плюс» для країн-учасниць програми, що мають угоди про асоціацію з Євросоюзом і досягли значного поступу в реформах, і запропонувати їм можливість вступу до митного союзу, енергетичного союзу, «цифрового союзу» ЄС чи й навіть до Шенгенської зони, а також скасувати тарифи на роумінг у мобільному зв’язку. Також рекомендовано підтримати економічні реформи в цих країнах, що мають на меті подолати монополії, обмежити роль олігархів і унеможливити відмивання грошей і уникнення податків тощо.

При цьому євродепутати висловилися за визначення чітких дороговказів для майбутньої співпраці і за те, щоб Євросоюз не розширював співпраці з тими учасниками «Східного партнерства», які не дотримуються цінностей ЄС чи «залякують правозахисників і журналістів».

Також резолюція закликає країни-члени Євросоюзу «погодитися на амбіційну підсумкову заяву саміту 2017 року, яка б встановила реальні довготермінові цілі і наголосила б на тому, що угоди про асоціацію з трьома країнами «Східного партнерства» «не становлять кінцевої мети в їхніх відносинах із ЄС».

Як повідомили Радіо Свобода дипломати в ЄС, підсумкова заява майбутнього саміту «Східного партнерства» має констатувати європейські прагнення країн-партнерів, але не буде містити ніяких конкретних зобов’язань щодо їхнього потенційного майбутнього членства в Євросоюзі.

Учасниками «Східного партнерства» є Україна, Грузія і Молдова, які мають із ЄС угоди про асоціацію, а також Білорусь, Азербайджан і Вірменія.