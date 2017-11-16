Нацбанк пропонує припинити карбування монет дрібних номіналів

Національний банк України пропонує припинити карбування монет номіналами 1, 2, 5 і 25 копійок.

Як повідомляє прес-служба регулятора, НБУ розглядає можливість оптимізації обігу монет дрібних номіналів і підготував проект відповідної постанови.

Нацбанк пропонує припинити карбування монет номіналами 1, 2, 5, оскільки вони припинили відігравати істотну роль у розрахунках населення за товари і послуги, а також монети номіналом 25 копійок, оскільки у разі відсутності монет номіналами 1, 2 та 5 копійок 25 копійок не будуть розмінюватися 10 копійками.

У НБУ зауважують, що ці номінали монет і надалі залишатимуться в обігу, але у подальшому готівковий обіг не буде поповнюватися новими монетами.

У 1996 році в Україні в обіг ввели національну валюту України гривню та її соту частку – копійку. Нині в обігу є розмінні монети номінальною вартістю 1, 2, 5, 10, 25, 50 копійок, а також обігові монети номінальною вартістю 1 гривня.