Кримськотатарський активіст Смедляєв заявляє про погрози на свою адресу

Кримськотатарський активіст Заїр Смедляєв заявив про погрози на його адресу. Як повідомляє сайт «Крим.Реалії», це сталося після повідомлень про обстріл будинку кримського татарина в селі Курське 16 литопада.

«Це вже чергове повідомлення – «валіть звідси», а інакше ми вам ... Перше, п’яте, десяте» і мат. Я так розумію, що вони хочуть домогтися, щоб з Криму не було ніякої інформації, правдивих даних про ту ситуацію, в якій ми перебуваємо. Звинувачують, що я проплачений людина», – повідомив Смедляєв.

Він зазначив, що сьогоднішні погрози надійшли від користувача з недавно створеної сторінки. Повідомлення з погрозливим змістом Смедляєв, за його ж словами, отримує «досить часто».

Вдень 16 листопада Заїр Смедляєв активно висвітлював у Facebook і надавав коментарі для ЗМІ про обстріл будинку Джафера Аметова в селі Курське Білогірського району Криму.

Після анексії Росією Криму на півострові ФСБ проводить регулярні затримання, обшуки і допити незалежних журналістів, кримськотатарських активістів, опозиційних і проукраїнських громадських діячів і представників релігійних меншин. Правозахисники називають ці дії російських силовиків політично мотивованими.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».