В Іраку звільнили останнє в країні захоплене ісламістами місто – іракські військові

Військові Іраку спільно з міжнародною антитерористичною коаліцією на чолі з США звільнили останнє в країні місто, захоплене бойовиками угруповання «Ісламська держава», повідомили іракські військові.

Уранці 17 листопада Міністерство оборони Іраку заявило, що іракські військові увійшли в західні райони міста Рава, яке розташоване на березі річки Євфрат у західній провінції Енбар. Пізніше військові оголосили, що сили взяли місто під контроль.

16 листопада спеціальний представник президента Сполучених Штатів в антитерористичної коаліції Бретт Макгарк заявив, що з моменту створення коаліції в 2014 році бойовики угруповання «Ісламська держава» втратили 95% території, яку вони контролювали в Іраку та Сирії.

В останні місяці «Ісламська держава» втратила контроль над низкою своїх опорних пунктів у Сирії й Іраку.