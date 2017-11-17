Мосійчук: ГПУ відкрила провадження через закупівлю НАБУ спортивних костюмів і тактичних сорочок

Народний депутат від фракції Радикальної партії Ігор Мосійчук заявляє, що Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження щодо закупівлі НАБУ спортивних костюмів і тактичних сорочок.

«За моїм депутатським зверненням Генеральною прокуратурою порушене кримінальне провадження щодо керівництва НАБУ по факту закупівлі спортивних костюмів та тактичних сорочок у підприємця, який є фігурантом так званої «рюкзакової справи» разом з сином міністра внутрішніх справ Арсена Авакова», – написав він на своїй сторінці у Facebook.

Депутат також оприлюднив відповідь ГПУ на своє звернення, у якій йдеться про відкрите провадження.

У документі вказується, що провадження відкрили 9 листопада за статтею 191 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

У ГПУ наразі не коментують це кримінальне провадження.

3 листопада через кілька днів після затримання трьох фігурантів справи про розтрату під час закупівлі МВС рюкзаків стало відомо, що Національне антикорупційне бюро у квітні закупило у Володимира Литвина (фігурната справи «рюкзаки для МВС») сорочки під бронежилети на суму майже 340 тисяч гривень, а також спортивні костюми на суму понад 170 тисяч гривень. Як свідчать дані публічних закупівель Prozorro, загалом НАБУ придбало 220 сорочок на загальну суму 339 тисяч 165,2 гривні і 42 костюми на суму 170 тисяч 449,8 гривні.

НАБУ тоді заперечило твердження, ніби воно купувало спорядження у фіктивної компанії, причетної до розтрати понад 14 мільйонів гривень при закупівлі рюкзаків для МВС. У бюро пояснили, що особа, яка представляла інтереси цього ТОВ в епізоді з закупівлею рюкзаків, дійсно брала участь у двох тендерах із закупівель, оголошених НАБУ, – але в цих тендерах ця фізична особа виступала від свого імені як приватний підприємець (ФОП).

У НАБУ наголосили, що за результатами проведених тендерів ціну закупівлі знижено порівняно з очікуваною, зокрема, економія при закупівлі сорочок склала 35%, спортивних костюмів – 38%.