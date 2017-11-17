Апеляційний суд відмовився передати клопотання про заочне розслідування щодо Януковича в Шевченківський суд

Апеляційний суд Києва відмовився передати клопотання ГПУ про заочне розслідування стосовно колишнього президента України Віктора Януковича у справі про розстріли на Майдані в 2014 році з Печерського районного суду Києва в Шевченківський районний суд.

Як повідомляє прес-служба апеляційної інстанції, колегія суддів залишила без задоволення клопотання захисника Віталія Сердюка про зміну територіальної підсудності кримінального провадження.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає, наголошують в Апеляційному суді.

На початку жовтня прокурори подали клопотання про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно підозрюваного екс-президента України Віктора Януковича у ще одній справі про розстріли на Майдані. Відповідне провадження почав розглядати Печерський райсуд Києва. Українські суди, зокрема Оболонський районний суд Києва, вже розглядають кримінальне провадження, в якому Януковича обвинувачують у державній зраді.

Екс-президент України, що втік до Росії після розстрілів протестувальників на Майдані, звинувачення відкидає.

За даними Генпрокуратури, всього під час Євромайдану потерпіли 2,5 тисячі людей, 104 з них загинули. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею.

За даними Міністерства внутрішніх справ, від 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.