КМДА відкидає звинувачення НАЗК в порушенні Кличком антикорупційного законодавства

Київська міська державна адміністрація відкидає звинувачення НАЗК в порушенні мером Києва Віталієм Кличком антикорупційного законодавства.

«Сергій Красюк 26 березня 2005 року звільнився з посади директора ТОВ «Аврора», а управління корпоративними правами цього ж товариства передав 8 вересня 2016 року. Про це чітко вказано безпосередньо у приписі НАЗК. Питання ж щодо того, чому та чи інша особа, яка написала заяву ще 8 вересня 2016 року, не вилучена з Єдиного реєстру, потрібно адресувати не особі, і не КМДА, а швидше адміністраторам відповідних реєстрів і Міністерству юстиції України», – йдеться у повідомленні прес-служби адміністрації.

Водночас у КМДА зазначають, що на виконання припису НАЗК проведуть службове розслідування стосовно керівника антикорупційного управління Сергія Красюка.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло припис про порушення антикорупційного законодавства меру Києва Віталію Кличку. У НАЗК уточнили, що йдеться про порушення начальником управління з питань запобігання та виявлення корупції апарату виконавчого органу Київської міськради Сергієм Красюком, який не передав належні йому корпоративні права в управління іншій особі протягом 30 днів після призначення на посаду.

З червня 2015 року Кличко очолює КМДА.