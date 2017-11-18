Зімбабве: Мугабе завтра обговорить ймовірну відставку з провладною партією і командувачем армії

Партія «Зімбабвійський африканський національний союз - Патріотичний фронт» (ЗАНС-ПФ), яку очолює президент країни Роберт Мугабе, готується зустрітися з своїм лідером 19 листопада, щоб обговорити його звільнення, оскільки десятки тисяч людей зібралися на демонстрації в підтримку військового перевороту.

Державний телеканал оголосив 18 листопада, що Мугабе також зустрінеться з командувачем армією щодо його ймовірної відставки.

Протестувальники зайняли вулиці столиці, Хараре, танцювали і співали. В руках вони тримають прапори, плакати з гаслами, такими як «Мугабе повинен покинути Зімбабве».

15 листопада військові Зімбабве захопили владу в результаті перевороту, взявши 93-річного Мугабе під домашній арешт і затримавши деяких його союзників. За попередніми даними, Мугабе, який був при владі у Зімбабве майже чотири десятиліття, відмовляється покидати посаду президента.

17 листопада військові заявили про арешт кількох людей з оточення Мугабе. При цьому армійські лідери стверджують, що їхні дії не є переворотом, і не говорять про те, що Мугабе відсторонений від влади.

Багато громадян Зімбабве вітали цей крок військових після багатьох років економічних труднощів і порушень прав людини. Країни Заходу неодноразово звинувачували Мугабе в порушеннях прав людини і репресіях проти політичних опонентів.