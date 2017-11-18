У Зімбабве десятки тисяч людей мітингують за відставку президента

Десятки тисяч людей мітингують у столиці Зімбабве Хараре на підтримку відставки президента Роберта Мугабе. Дехто із мітингувальників приніс державний прапор Зімбабве, інші тримають плакати «Мугабе мусить піти із Зімбабве». Учасники акції співають і танцюють.

15 листопада військові Зімбабве захопили владу в результаті перевороту, взявши 93-річного Мугабе під домашній арешт і затримавши декотрих його союзників. За попередніми даними, Мугабе, який був при владі у Зімбабве майже чотири десятиліття, відмовляється покидати посаду президента.

За повідомленнями з Хараре, Мугабе відмовляється покинути свій пост і веде переговори з військовими. 16 листопада з'явилася фотографія, на якій 93-річний президент зображений з разом з начальником генерального штабу армії. 17 листопада Мугабе вперше цього тижня з’явився на публіці, це сталося на випускній церемонії в столиці країни Хараре. Про жодні заяви лідера світові інформагенції не повідомляють.

17 листопада військові заявили про арешт кількох людей з оточення Мугабе. При цьому армійські лідери стверджують, що їхні дії не є переворотом, і не говорять про те, що Мугабе відсторонений від влади.

Країни Заходу неодноразово звинувачували Мугабе в порушеннях прав людини і репресіях проти політичних опонентів.