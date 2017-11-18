Матіос: за підозрою у розкраданні затримали керівника інституту Повітряних сил і його заступника

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявляє про затримання керівника Харківського національного інституту Повітряних сил і його заступника.

За його словами, керівник навчального закладу підозрюється у розкраданні.

«Військові прокурори у зв’язку із розслідуванням розкрадань в Харківському національному інституті Повітряних сил, йшли не на склади боєприпасів ( куди вже є заборона заходити з ГШ МОУ) – а в курсантську їдальню!» – написав Матіос на своїй сторінці в Facebook.

Головний військовий прокурор також оприлюднив фото, за його словами, з їдальні інституту – на фото видно, що у стравах є комахи.

У Міноборони наразі це повідомлення не коментували.

Харківський національний університет Повітряних сил імені Івана Кожедуба є вищим військовим навчальним і науковим закладом Збройних сил України. В університеті навчають майбутніх військових льотчиків, штурманів, фахівців з бойового управління авіацією, зенітних ракетних військ, радіотехнічних військ, інженерно-авіаційного забезпечення і наземного забезпечення польотів авіації.