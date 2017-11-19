Журналісту Сущенку загрожує в Росії 20 років ув’язнення – адвокат Фейгін

Російський суд збирається засудити українського журналіста Романа Сущенка до 20 років позбавлення волі, стверджує адвокат Марк Фейгін.

«Завтра до мого підзахисного, українського журналіста Романа Сущенка прилітають на побачення дружина з дочкою, напередодні «суду», де йому збираються виписати 20 років за «збір інформації про орієнтовне вторгнення Росії в Україну» влітку-восени 2016-го, за версією слідства», – написав Фейгін у Twitter.

ФСБ Росії 30 вересня 2016 року в Москві затримала кореспондента інформаційної агенції «Укрінформ» Романа Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки, який нібито «цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації, що становлять державну таємницю».

Кримінальну справу стосовно журналіста було порушено за статтею «шпигунство».

25 вересня 2017 року Московський міський суд продовжив термін арешту Сущенка до 30 листопада.

21 жовтня Фейгін повідомив, що слідство у справі Сущенка завершене. 10 листопада Московський міський суд визнав законним продовження арешту Сущенка до 30 листопада.