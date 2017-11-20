Американські «Джавеліни» проти агресії Путіна – ранковий ефір Радіо Свобода

Як надання Україні американської летальної зброї позначиться на ситуації на Донбасі? Куди подіти старе та аварійне житло: ціна питання? Енергетика без вугілля – фантастика чи реальність близького майбутнього?

На ці теми говоритимуть ведучий Ранкової Свободи Дмитро Баркар і гості студії: професор Нью-Йоркського університету Ігор Айзенберг, експерт з питань безпеки, генерал-лейтенант Василь Богдан, офіцер запасу, керівник благодійного фонду «Мир і Ко» Мирослав Гай ; заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе, директор аналітично-дослідницького центру «Інститут міста» Олександр Сергієнко; президент Центру глобалістики «Стратегія XXI» Михайло Гончар, експерт з питань енергетики, голова «Бюро комплексного аналізу та прогнозів» Сергій Дяченко, директор ДТЕК ЕСКО Євген Бушма.