Ізраїль має таємні контакти з Саудівською Аравією щодо Ірану – міністр

Міністр енергетики Ізраїлю Юваль Стайніц визнав, що його країна має таємні контакти з Саудівською Аравією та іншими арабськими країнами через їхні обопільні інтереси щодо Ірану. Міністр заявив про це 19 листопада в ефірі Радіо армії Ізраїлю, але він не розкрив характер цих контактів.

«У нас є зв’язки, які, по суті, частково приховані, з багатьма мусульманськими та арабськими країнами... Ми поважаємо бажання іншої сторони, коли розвиваються зв'язки з Саудівською Аравією або з іншими арабськими чи мусульманськими країнами... але ми тримаємо це в таємниці», – вказав Стайніц.

Ця заява є першим зізнанням чиновника такого рівня про приховані стосунки Ізраїлю та Саудівської Аравії.

Уряд Саудівської Аравії ще не прокоментував репліку Стайніца. Ізраїль та Саудівська Аравія розглядають Іран як основну загрозу їхній безпеці на Близькому Сході.