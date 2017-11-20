У Росії оголосили вирок обвинуваченим у справі затонулого траулера «Далекий Схід»

У Росії Південно-Сахалінський міський суд 20 листопада завершив процес у справі загибелі 69 членів екіпажу риболовецького траулера «Далекий Схід» навесні 2015 року. Всіх п’ятьох підсудних визнали винними і засудили до ув’язнення на термін від 5,8 року до 6,5 років, повідомляє проект Радіо Свобода «Сибирь.Реалии».

На лаві підсудних опинилися заступник генерального директора компанії-судновласника «Магеллан» Олексій Васін, заступник генерального директора з безпеки Олександр Кудрицький, капітан судна Анатолій Борисов, начальник відділу безпеки мореплавання сертифікації спостереження за флотом «Сахалінрибводу» Микола Харченко і державний інспектор морського відділу Північно-Східного територіального управління Федерального агентства з рибальстви Олександр Нікодіменко.

Васіна, Кудрицького і Борисова звинувачували за статтею про порушення правил безпеки руху й експлуатації транспорту. Микола Харченко, звинувачений у необґрунтованому виданні свідоцтва про безпеку судна, визнаний винним у недбалості. Олександра Нікодіменкп звинувачували в отриманні хабара і зловживанні повноваженнями.

Траулер «Далекий Схід» затонув в Охотському морі 2 квітня 2015 року. Зі 132 членів екіпажу врятувалися 62. Суд визнав доведеним, що до аварії призвели зміни конструкції судна – за наказом судновласника були спиляні внутрішні перегородки, які забезпечували стійкість і плавучість судна. Це було зроблено, щоб збільшити місткість траулера. Ще однією причиною аварії називали перевантаження судна.

Обвинуваченим у справі також проходить генеральний директор компанії «Магеллан» Єгор Гащенко. Він оголошений у розшук. За даними слідчих, Гащенко ховається в Південній Кореї.