У США повідомили про санкції щодо компаній і осіб через підтримку Корпусу вартових Ісламської революції

У Департаменті казначейства США повідомили про запровадження санкцій щодо чотирьох компаній і двох осіб через фальсифікацію єменської валюти на сотні мільйонів доларів для іранського Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР).

У заяві казначейства від 20 листопада йдеться, що ті, хто потрапив під санкції, були частиною мережі, яка використовувала «неправдиві заходи» з метою обійти обмеження європейського експорту та придбати сучасне обладнання і матеріали для друку підробок для закордонного підрозділу КВІР – сил «Кудс».

Згідно з заявою, ті, хто потрапили під санкції, це особа на ім’я Реза Хайдарі іранської національності, а також Махмуд Сеїф, чиє громадянство не вказане.

Компанії, які потрапили під санкції, – Pardazesh Tasvir Rayan Co., Tejarat Almas Mobin і німецькі фірми ForEnt Technik і Printing Trade Center.

Їхні власники також підпадають під санкції, що передбачають заморожування будь-яких активів під юрисдикцією США.

Адміністрація президента США Дональд Трамп раніше додала КВІР до списку санкцій, спрямованих проти тероризму.