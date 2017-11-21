На Донбасі загинув один український військовий – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 20 листопада загинув один український військовий, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 17 разів порушили перемир’я.

«У відповідь українські військовослужбовці 10 разів придушували вогневу активність противника», – ідеться в ранковому зведенні.

В угрупованні «ЛНР» заявили, що «київські силовики» (так сепаратисти називають Збройні сили України») шість разів за добу порушили режим тиші. В угрупованні «ДНР» ще не інформували про бойові дії 20 листопада.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.