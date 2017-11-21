Поліція посилила охорону в Києві через заходи до Дня гідності і свободи

На вулицях Києва 21 листопада, у День гідності і свободи, додатково патрулюватимуть близько двох тисяч правоохоронців, повідомляє прес-служба поліції столиці України.

Як повідомили у поліції, у Києві відбуватиметься значна кількість заходів, на яких очікують участі великої кількості людей, зокрема з інших областей України.

«Складна ситуація на сході держави, вчинення резонансних злочинів у столиці й області, почастішали анонімні повідомлення про замінування різних об’єктів інфраструктури, насторожлива оперативна інформація і постійна терористична загроза – усі ці фактори спонукають нас до посилення заходів безпеки», – заявив керівник головного управління Національної поліції у Києві Андрій Крищенко.

До охорони порядку, зокрема, долучать співробітників поліції, військовослужбовців Нацгвардії. На території аеропорту, залізничному вокзалі і в центральній частині міста будуть чергувати озброєні патрулі, кінологи зі службовими собаками, а також фахівці вибухотехнічної служби.

У 2014 році в Україні запровадили День гідності і свободи, який відзначають 21 листопада. Саме того дня у 2013 році в Україні почався Євромайдан – після того, як режим тодішнього президента Віктора Януковича вирішив зупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Протести тривали до лютого 2014 року. Силовики кілька разів намагалися розігнати учасників протестів.

За даними Генпрокуратури, всього під час Євромайдану потерпіли 2,5 тисячі людей, 104 з них загинули – більшість загинули в лютому 2014 року. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею. За даними Міністерства внутрішніх справ, із 18 лютого до 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.