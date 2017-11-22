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22 Листопад 2017, Київ 19:59
Новини | Події

На Луганщині без світла залишаються майже 20 тисяч абонентів – енергетики

На Луганщині без електроенергії залишаються майже 20 тисяч абонентів, повідомило «Луганське енергетичне об’єднання» у Facebook.

Згідно з інформацією компанії, станом на 15:00 22 листопада на всій підконтрольній території Луганської області через негоду знеструмлені повністю або частково майже 60 населених пунктів, 419 трансформаторних підстанцій, без світла перебувають 19 тисяч 688 абонентів.

У «Луганському енергетичному об’єднанні» вказали, що переважно випадки знеструмлення стали наслідками снігопаду, падіння дерев, пошкодження дроту гілками. У компанії заявили, що ведуть ремонтні роботи на всій підконтрольній українській владі частині Луганської області.

Зранку 22 листопада Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що внаслідок ускладення погодних умов сталося знеструмлення 18 населених пунктів у Донецькій та Луганській областях.

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