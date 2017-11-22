Папа Римський планує відвідати Естонію, Латвію та Литву до 100-річчя їхньої незалежності від Росії

Папа Римський Франциск у 2018 році планує відвідати Естонію, Латвію та Литву до 100-річчя проголошення їхньої незалежності від Росії.

Президент Литви Даля Ґрібаускайте зазначила, що офіційно про візит папи Римського оголосять у грудні.

«Це буде величезний подарунок для Литви і, я сподіваюсь, для наших сусідів», – сказала Ґрібаускайте, додавши, що візит, ймовірно, відбудеться у вересні 2018 року.

Президент заявила, що очікує від Ватикану подробиць візиту папи найближчим часом.

Представники офісів президентів Латвії та Естонії також підтвердили ймовірний візит понтифіка до їхніх країн, передає агентство Baltic News Service.

Литва, Латвія та Естонія оголосили незалежність від Росії в 1918 році. Вони залишалися незалежними до Другої світової війни, коли Радянський Союз анексував їхні території після угоди з нацистською Німеччиною.

Деякі країни, включно з США, ніколи офіційно не визнавали анексію.

У 1990-1991 роках Литва, Латвія та Естонія знову отримали незалежність і згодом приєдналися до Європейського союзу та НАТО.