«Динамо» та «Зоря» зіграють на виїзді в Лізі Європи

Українські представники у футбольній Лізі Європи 23 листопада проведуть у гостях матчі п’ятого туру. Динамівці Києва, які з 10 очками очолюють групу В, можуть гарантувати собі перше місце, якщо в Албанії здолають аутсайдера квартету, команду «Скендербеу».

Луганська «Зоря», яка з шістьма очками йде другою в групі J, у Швеції змагатиметься з лідером групи «Естерсундом», у якого зараз сім очок. Перемога дозволить підопічним Юрія Вернидуба гарантувати собі вихід до весняної стадії другого за престижністю єврокубка.

Матч «Естерсунд» – «Зоря» розпочнеться о 20:00 за Києвом, динамівці почують стартовий свисток в Албанії о 22:05.