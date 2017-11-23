В Івано-Франківську через обвал перекриття новобудови загинула людина, 4 поранені – ДСНС

Одна людина загинула, четверо були поранені в Івано-Франківську внаслідок обвалу перекриття на новобудові, повідомляє управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

За повідомленням, це сталося ввечері 22 листопада.

«Під час проведення будівельних робіт відбулось обрушення бетонного перекриття другого поверху новобудови на площі 216 квадратних метрів, під обвалом перебували робочі. Рятувальники за допомогою механізованого і гідравлічного інструменту й обладнання провели роботи щодо звільнення потерпілих з під завалів», – йдеться в повідомленні.

За даними ДСНС, постраждалих робітників 1982, 1970, 1977 і 1977 років народження шпиталізували. Чоловік 1947 року народження загинув.

Причини обвалу ще з’ясовують. В Івано-Франківській ОДА уточнили, що обвалилося перекриття у новобудові Християнської школи.