Укргідрометцентр: завтра в Україні очікують 0-5 градусів тепла, у східних областях – сніг

В Укргідрометцентрі повідомляють, що завтра, 24 листопада, у східних областях України очікується невеликий сніг.

Як повідомляє Укргідрометцентр, температура вночі 3-8 градусів морозу, вдень 0-5 градусів тепла.

За даними гідрометцентру, у Києві завтра без опадів, температура вдень 1-3 градусів тепла.

Синоптик Наталія Діденко повідомляє, що найближчої ночі очікується 3-7 градусів, на сході та північному сході може й до 10 градусів морозу.

За її даними, вдень в Україні очікується 0-4 градуси тепла.

У Києві, як повідомляє Діденко, буде сухо і холодно, завтра вдень 1-3 градуси тепла.