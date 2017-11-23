Посли країн «Групи семи» вважають відбір суддів у новий Верховний суд прозорим і конкурентним

Посли країн «Групи семи» вважають відбір суддів у новий Верховний суд досить прозорим і конкурентним.

Як йдеться у заяві послів, судова реформа є критично важливою для просування української програми реформ.

«Нові судді Верховного суду, призначені президентом Порошенком беруть на себе величезну відповідальність. Українські громадяни та міжнародна спільнота будуть пильно стежити за тим, як поводяться ці нові судді під час виконання своїх обов’язків та поза ними», – зазначається у заяві, оприлюдненій посольством Великої Британії.

Посли закликають всіх новопризначених суддів виконувати свої зобов’язання із забезпечення прозорості, незалежності, сумлінності правосуддя й прихильності принципам верховенства права.

«Ми також зазначаємо, що відновлення судової системи тільки почалося. Багато уроків, одержаних при здійсненні цього першого кроку, може бути застосовано при призначенні суддів Верховного суду, а також в апеляційні суди і суди першої інстанції», – зазначається в повідомленні.

30 вересня 2016 року з набранням чинності змін до Конституції в частині правосуддя та закону «Про судоустрій і статус суддів» в Україні стартувала судова реформа. Відповідно до цих змін, Верховний суд став найвищим судом в Україні, а його склад має бути сформовано із суддів, обраних виключно за результатами відкритого конкурсу.

Вища кваліфікаційна комісія суддів відібрала 120 кандидатів на посади суддів у касаційних судах ВСУ (по 30 посад в адміністративному, господарському, кримінальному, цивільному судах).

10 листопада президент України Петро Порошенко призначив 113 зі 114 рекомендованих Вищою радою правосуддя суддів нового Верховного суду.