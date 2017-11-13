Громадська рада доброчесності назвала несправедливим результат конкурсу до Верховного суду

Громадська рада доброчесності заявила, що вважає результат конкурсу до Верховного суду несправедливим і несумірним із очікуваннями суспільства щодо очищення та оновлення суддівського корпусу.

Звертаючись до президента України, Громадська рада нагадала, що неодноразово звертала увагу голови держави, що, на її думку, «кожен четвертий із переможців конкурсу не відповідає критеріям доброчесності і професійної етики, про що свідчать конкретні факти, які ми оприлюднили у своїх висновках».

«Ми вкрай занепокоєні, що переможцями стали судді, які забороняли мирні зібрання у часи Майдану, грубо порушували основоположні права людини, що зафіксовано Європейським судом з прав людини, вказували недостовірні відомості у декларації доброчесності, не могли пояснити свої статки, які очевидно не співвідносяться з їхніми доходами, виносили політично вмотивовані рішення, сприяли ухиленню від відповідальності «суддів Майдану» тощо», – мовиться в заяві.

Тому Громадська рада доброчесності вимагає «припинити у публічних виступах президента вводити суспільство в оману стосовно того, що на конкурсі до Верховного суду було максимально враховано позицію громадськості».

«Ми категорично не погоджуємося з твердженням про те, що позиція громадськості була «максимально врахована». Більше того, суспільству досі обґрунтовано не пояснили, чому висновки про невідповідність кандидатів критеріям доброчесності були відхилені. Справжні мотиви відхилення висновків у рішеннях Вищої кваліфікаційної комісії суддів України приховані, а ті, що оприлюднені, не просто не переконливі, а викликають обурення. У нас виникає стійке враження, що нас використали для легітимізації потрібного результату в очах суспільства», – заявили в раді.

Президент Петро Порошенко указом від 10 листопада призначив 113 із загалом 120 суддів нового Верховного суду, а 11 листопада взяв участь у складанні ними присяги і привітав зі вступом на посади. При цьому він наголосив, що новостворений Верховний суд «уперше був сформований на основі конкурсу, безпрецедентно відкритого, унікального, прозорого, транспарентного і … з високим рівнем конкуренції, який проходив під дуже пильним наглядом громадськості, з прискіпливою перевіркою кандидатів всіма антикорупційними органами».

У громадській організації «Центр протидії корупції» раніше повідомляли, що зі 120 відібраних Вищою кваліфікаційною комісією суддів кандидатів до чотирьох касаційних судів у складі нового Верховного суду 30 мають негативний висновок Громадської ради доброчесності. Раніше і Радіо Свобода повідомляло, що кілька суддів, які фігурували в журналістських розслідуваннях програми «Схеми», потрапили до рейтингу кандидатів на посади в новому Верховному суді.

Голова кваліфікаційної палати ВККС Сергій Козьяков заявляв у відповідь, що інформацію про кандидатів перевіряли, і в «багатьох випадках» претенденти надавали докази неактуальності зауважень до них. А секретар ВККС Станіслав Щотка пояснював, що Громадська рада доброчесності не заслуховувала на своїх засіданнях самих кандидатів, які давали пояснення вже комісії, приносячи документи, докази, спростування тощо. «І якщо такий кандидат переконував комісію документально, доказово в тому, що або такого факту не було, або такий факт мав інакший вигляд, ніж це побачила Громадська рада доброчесності, то комісія мала право ухвалити самостійне рішення і схвалити кандидата», – заявив він. За даними ВККС, ГРД подала негативні висновки щодо 146 кандидатів, і тільки 30 із них змогли стати переможцями конкурсу, підтвердивши свою доброчесність і професійну етику під час співбесід або пленарних засідань.