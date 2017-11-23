Поліція: у Києві затримали вербувальників неповнолітніх для трансплантації органів у Росію

У Києві затримали трьох чоловіків за підозрою у вербуванні людей для трансплантації органів до столиці Росії Москви, повідомили в поліції.

За словами правоохоронців, до групи входило троє чоловіків віком від 19 до 21 року. Двоє з них – кияни, ще один – мешканець Полтавської області. Вони завербували для трансплантації органів трьох неповнолітніх та 32-річну жінку.

Начальник департаменту боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, Артем Крищенко заявив, що чоловіків затримали на київському вокзалі під час спроби вивезти до Москви жінку. Там у неї, за інформацією правоохоронців, повинні були вилучити частину печінки.

Крищенко заявив, що за кожну трансплантацію чоловіки планували заробити по приблизно 250 тисяч доларів. Донори, зі свого боку, мали отримати по 30 тисяч доларів кожен.

За місцем мешкання фігурантів силовики провели санкціоновані судом обшуки, у ході яких вилучені гроші, телефони, медична документація потенційних донорів, а також техніка, з використанням якої здійснювалося листування, пошук і вербування донорів.

За даними поліції, відкрито кримінальне провадження за статтею про «торгівлю людьми або іншу незаконну угоду щодо людини». Санкція статті передбачає ув’язнення від 8до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Відповідно до українського законодавства, донором органів може бути лише повнолітня дієздатна особа. Крім того, трансплантація дозволена у винятково у випадку, коли рецепієнт і донор перебувають у шлюбі або є близькими родичами.