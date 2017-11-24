Порошенко і Меркель обговорили питання звільнення українських заручників – АП

Президент України Петро Порошенко і канцлер Німеччини Анґела Меркель домовилися вжити зусиль для якнайшвидшого звільнення українських заручників, які утримуються на непідконтрольній українській владі території Донбасу, Росії та анексованому Криму.

Як повідомляє прес-служба українського президента, зустріч відбулася на полях саміту «Східного партнерства» в Брюсселі.

Згідно з повідомленням, Порошенко заявив, що російська агресія на Донбасі та суттєве погіршення ситуації в окупованому Криму вимагає продовження дії секторальних і економічних санкцій стосовно Росії.

В Адміністрації президента України повідомили, що Порошенко та Меркель обговорили «небезпечний розвиток ситуації на Донбасі, спровокований порушенням режиму припинення вогню російськими бойовиками, включаючи випадки обстрілів цивільних об’єктів», а також ситуацію в Луганську.

У прес-службі Порошенка додали, що сторони скоординували подальші кроки для просування ініціативи про розміщення миротворчої місії ООН на всій окупованій території Донбасу, а також обговорили орієнтовний графік контактів у Нормандському форматі.

21 листопада учасниця гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи зі врегулювання конфлікту на сході України, віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко повідомила, що в полоні підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі перебувають 158 громадян України.

В анексованому Криму, за даними голови правління кримськотатарського ресурсного центру Ескендера Барієва на 6 листопада, є 57 політичних заручників. За даними СБУ, станом на початок листопада на території Росії утримуються 10 українців. Тоді він зазначив, що це число постійно змінюється.