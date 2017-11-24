Співробітник Бориспільської місцевої прокуратури отримав 111 тисяч гривень зарплати – #Точно

Прокурор відділу Бориспільської місцевої прокуратури Олександр Суббота у листопаді отримав 111 005 гривень заробітної плати. Така інформація міститься у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повідомляє #Точно, проект Радіо Свобода.

Влітку цього року Кабінет міністрів України погодив підвищення заробітних плат співробітникам прокуратур усіх рівнів. Як наслідок, нові посадові оклади генерального прокурора та його заступників складуть від 32 до 37 тисяч гривень.

Посадові оклади прокурорів та слідчих виростуть у 2,8-3 рази. В експертному висновку також вказано, що розмір надбавок до окладів виросте в 13-20 разів – до 1400-3200 гривень.

При погодженні змін Міністерство соціальної політики вказало, що зарплати прокурорам потрібно підвищити до рівня зарплат в інших правоохоронних органах. Для прикладу міністерство вказало зарплати Національного антикорупційного бюро України.



Згідно з опублікованими Мінсоцполітики розрахунками місячних зарплат, зарплата генерального прокурора в сукупності з усіма доплатами може становити близько 170 тисяч гривень. Його перший заступник може отримати близько 140 тисяч гривень, військовий прокурор – 142 тисячі гривень, начальник департаменту ГПУ – 50 тисяч гривень.

Водночас збільшилась і заробітна плата співробітників нижчої категорії місцевих прокуратур.

Згідно з пояснювальною запискою до проекту постанови Кабінету міністрів України, реалізація запланованих додаткових витрат державного бюджету становить близько 1,3 мільярда гривень у 2017 році.