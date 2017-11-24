Більшість сигналів про замінування в Україні не підтверджені, окремі перевірки тривають – поліція

У Національній поліції України повідомили, що більшість повідомлень про замінування об’єктів у кількох містах України не підтвердилися.

«На даний час перевірки у аеропортах та двох торгових центрах завершено. Інформація про замінування не підтвердилася, тож їх роботу відновлено. Загалом було евакуйовано понад 30 тисяч громадян. З них, у торгових центрах Львова – 30 тисяч, Вінниці – 2 тисячі, по аеропортах – близько 300 осіб. У той же час тривають перевірки у одному із торгових центрів Львова», – йдеться в повідомленні на сайті відомства.

Як йдеться у повідомленні столичної підземки на сторінці у Facebook, станцію «Сирець», яку теж перевіряли на предмет вибухівки, відкрили для для пасажирів. «Вибухонебезпечних предметів не виявлено», – повідомили у метрополітені.

Раніше сьогодні до поліції надійшла інформація щодо замінування декількох об’єктів – аеропортів, торгово-розважальних центрів та метрополітену. Зокрема, проводилася перевірка у аеропортах Одеси, Вінниці, Запоріжжя, Дніпра, Івано-Франківська та Києва. Крім того, оглядалися на предмет виявлення вибухових речовин торгові центри у Вінниці та Львові, а також одна зі станцій столичного метрополітену, повідомили в поліції.

«Інформацію про усі факти поліцейські зареєстрували в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень. Вирішується питання щодо відкриття кримінальних проваджень за ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності)», – повідомили в поліції.

В Україні випадки анонімних повідомлень із інформацією про замінування почастішали впродовж останніх років.

Минулого тижня, також у п’ятницю, 17 листопада, до підрозділів Нацполіції надійшло загалом 13 повідомлень про замінування, і як повідомив перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін – принаймні частина з них – із російської телефонної мережі.