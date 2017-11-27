В Одесі вимагають відставки регіональних очільників поліції і прокуратури

В Одесі активісти 27 листопада вимагали звільнити прокурора і керівника поліції Одещини – Олега Жученка і Дмитра Головіна. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, на акцію біля управління поліції Одещини прийшли декілька десятків людей.

Активісти заявили про «репресії проти тих, хто 18 листопада повстав на захист Літнього театру».

«Останнім часом Одеса перетворилася на джерело дестабілізації в країні. Якщо центральна влада хоче зберегти спокій в місті, то має ухвалити вольове рішення – звільнити прокурора і начальника поліції», – зазначив один зі спікерів мітингу юрист Артем Карташов.

У поліції переслідування за «активну громадянську позицію» і упередженість щодо активістів заперечили. «Усі громадяни України рівні перед законом. Йдеться про конкретні правопорушення», – мовиться в заяві прес-служби ГУНП України в Одеській області.

За кілька кварталів від поліцейського управління відучора триває пікетування прокуратури Одеської області. Як передає кореспондент Радіо Свобода, біля будівлі встановлений намет, складовані шини, цілодобово чергують активісти, в металевій бочці горить багаття.

18 листопада заздалегідь анонсований мирний протест одеситів проти приватної забудови Літнього театру, що в Міському саду, переріс у сутички з поліцією. Було застосовано сльозогіний газ, піротехніку, каміння. За даними поліції, постраждали близько 30 правоохоронців, у тому числі очільник поліції Одещини Дмитро Головін.

За звинуваченням «у масових заворушеннях» (стаття 294 Кримінального Кодексу України) двох активістів заарештували на 60 діб: Сергія Стерненка – із правом на внесення застави в 600 тисяч гривень, Дем’яна Ганула – без права на заставу. Суд над третім, Ігорем Резуном, триває.

27 листопада голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов вніс за Сергія Стерненка заставу 600 тисяч гривень. Як повідомив адвокат Вадим Оксюта, найближчим часом його підзахисний вийде зі слідчого ізолятора. Водночас готується апеляційна скарга на рішення Приморського районного суду Одеси.