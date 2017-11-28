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28 Листопад 2017, Київ 06:38
Новини | Політика

Що «Шахтар» і ФФУ мають проти дітей учасників АТО? – ранковий ефір Радіо Свобода

CIVIL PITCH: фільми громадської активності. Нові жорсткі ПДР: гігантські штрафи та обмеження швидкості. Чому ФФУ підтримала «Шахтар» у протидії акції «Мій тато – герой»?

На ці теми говоритимуть ведучий Ранкової Свободи Олександр Лащенко і гості студії: програмний директор фестивалю «Докудейс» Геннадій Кофман і координаторка конкурсу «CIVIL PITCH: фільми громадської активності» Дарія Бассель; засновник громадського організації Vision Zero Віктор Загреба, радник голови МВС України Іван Варченко і речниця Національної поліції в Хмельницькій області Інна Глега; спортивний журналіст Валентин Щербачов і віце-президент Федерації футболу учасників АТО Олександр Скляр.

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