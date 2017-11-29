НАЗК: до суду направили 55 протоколів про адміністративні правопорушення

Національне агентство з питань запобігання корупції заявляє, що станом на сьогодні направило до суду 55 протоколів про адміністративні правопорушення.

Як повідомляє прес-служба агентства, протоколи складені за внесення недостовірних відомостей і несвоєчасне подання без поважних причин декларацій за 2015 та 2016 роки, а також повідомлень про суттєві зміни в майновому стані.

У НАЗК додають, що з них 16 протоколів складені за останні 2 місяці.

В агентстві повідомляють, що до суду направлені протоколи стосовно міністра і трьох заступників міністрів, чотири протоколи стосовно трьох народних депутатів, трьох працівників прокуратури та двох суддів.

Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) має перевіряти електронні декларації на достовірність через офіційні державні реєстри. Єдиний реєстр електронних декларацій почав працювати восени минулого року.